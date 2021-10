Le petit bar insolite, le meilleur calva du coin, le spot de graffs ou le super point de vue pour admirer la ville... C'est ce qu'une bande de copains, rassemblés dans l'association Yakafokon, ont décidé de faire découvrir aux visiteurs de Rouen (Seine-Maritime). Ils développent une carte gratuite, sorte de guide touristique alternatif de la ville qui pourrait voir le jour au printemps 2017.

Sortir des sentiers battus

Depuis plusieurs mois, ils travaillent au développement d'une carte Use It, concept qui connait déjà son petit succès dans des dizaines de villes à travers l'Europe. "L'idée est de sortir des sentiers battus avec une carte faite par des locaux pour les jeunes voyageurs (18-35 ans)", détaille Tristan Guillou, acteur du projet.

Autour d'apéros citoyens et d'ateliers ludiques organisés dans les semaines à venir, les Rouennais auront l'occasion de donner leurs idées pour partager ce qui fait à leurs yeux le charme de leur ville. "Rouen n'est pas forcément très attractive, on veut aussi leur donner de quoi être fiers de leur ville", poursuit Tristan. La carte sera ensuite actualisée tous les ans.

"Les gens qui voyagent sont demandeurs de ça, poursuit Louise, qui travaille également sur le projet. Ils ont envie de rencontrer les habitants, qu'ils leur dévoilent les petits secrets de chaque quartier." Avec leur carte Use It, ils espèrent attirer les touristes un peu plus loin que le coeur historique, pourquoi pas rive gauche.

Un réseau international

Les bases sont posées, il ne reste plus aux membres de Yakafokon qu'à boucler les fonds. L'objectif est de récolter autour de 10 000 euros pour imprimer entre 40 et 50 000 exemplaires de leur carte. Elle pourrait être distribuée à partir du printemps 2017.

Mais Tristan voit déjà plus loin. "Use It, c'est aussi tout un réseau. Les cartes sont distribuées un peu partout. Celle de Rouen pourrait se retrouver à Lille, Bruxelles ou Nantes et attirer ici des gens qui voyagent à travers l'Europe".

Pratique. Les membres de Yakafokon seront notamment présents aux Zazimutes de Rouen jeudi 19 novembre 2016.

