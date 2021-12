500 000 visiteurs. C'est le seuil symbolique franchi en ce mois de juin 2017 par l'Historial Jeanne d'Arc et le Panorama XXL de Rouen (Seine-Maritime). Une jolie façon d'inaugurer la période estivale pour les deux structures.

De plus en plus d'étrangers

Au Panorama, le succès de la toile Rouen 1431 ne se dément pas: 145 762 personnes ont fait le déplacement sur les quais pour l'admirer. Et parmi eux, de plus en plus d'étrangers, dont le nombre de visites a été multiplié par trois cette année.

Des étrangers plus nombreux aussi à l'Historial Jeanne d'Arc: ils représentent près de 30 % des visiteurs, ce qui en fait aujourd'hui l'équipement culturel le plus fréquenté par les touristes étrangers à Rouen.

A LIRE AUSSI.

Inédit à Rouen : la tour Jeanne d'Arc transformée en Escape Game

A Rouen, opération séduction pour faire revenir les touristes japonais après les attentats