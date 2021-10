Plan d'action et d'information sur la contraception en Basse Normandie

Le centième anniversaire de la journée internationale pour le droit des femmes.... et ce constat, la Basse-Normandie est la 4ème région de France où les jeunes filles mineurs ont le plus recours à l?IVG?une situation qui a incité l?académie de Caen, les affaires sanitaires et sociales, la préfecture de région a lancer un plan d?action et d?information ? dans les lycées, les CFA, les missions locales et les établissements de formation sanitaire et sociale ?par exemple au lycée agricole de Sées, au CFA d?Alençon, au lycée de Domfront ? avec une phase « d?enquête » qui s?achèvera à la fin de ce mois de mars, puis une phase d?information sur le principe « les jeunes parlent aux jeunes », piloté par des étudiants de l?Ifsi de Flers, et de l?école de la Croix Rouge d?Alençon.

