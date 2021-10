Les meilleurs produits de France, du monde, et de Normandie: De l'art culinaire, à l'art de la table, en passant par les ustensiles de cuisine, tout y est !



Le détails, avec Grégory BERKOVICZ, PDG de Caen-Event.







Salon Tous en Cuisine 2016 - Grégory BERKOVICZ Impossible de lire le son.

Pour s'inscrire au concours amateur de cuisine :Un évènement, qui comme l'année précedente, est lié au salon garance et au salon du mariage. 3 Salons en un seul endroit, sur un weekend. Garance, c'est le salon dédié à toutes les femmes : Décoration / Évasion / Bien-Être / Création.vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10h à 19h.5 € pour découvrir les 2 salons : Garance et le Festival de la Gastronomie9 € pour Garance, le Festival de la Gastronomie et le Salon du MariageLe parking est gratuit et accessible par l'entrée principale du Parc, boulevard Yves GuillouPériphérique nord : Sortie n°6 (Vallée des jardins)Périphérique sud : Sortie n°10 (Eterville)Accès Parc Expo Est : lignes bus 4 et 15Accès Parc Expo Nord : lignes bus 8 – 11 et 18Plus d'infos sur le web :