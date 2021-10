Caen. Chaines TV: la météo normande s'améliore

Les chaînes TV - TF1, France TV, BFM et Canal Plus - seraient disposées à faire un effort sur la météo normande. C'est ce que révèle un communiqué du conseil régional de Normandie, le 8 novembre 2016.

Aujourd'hui, la météo présentée par ces chaînes TV se base exclusivement sur la météo relevée à Cherbourg, pour l'ex Basse-Normandie. Hervé Morin a écrit aux PDG de ces chaînes de télévision pour corriger l'erreur de casting. Il souligne que le Nord-Cotentin est un point "plutôt froid et pluvieux et ne reflète pas la réalité du climat normand".

Accord reçu. La météo normande pourrait désormais être présentée selon les données caennaises, en plus des données rouennaises pour la Haute-Normandie.

La présentatrice culte de la météo sur TF1, Evelyne Dhéliat, s'engage à " ne plus trahir la douceur normande ".

Une bonne nouvelle pour le tourisme en Normandie!

