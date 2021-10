Tout commence en juillet 2016 quand le président de l'association Normandie Sites, Hervé Lebel, se plaint auprès du président de la Région Hervé Morin du traitement qui est fait au territoire lors des présentations de la météo à la télévision. En cause selon lui: seule la ville de Cherbourg (Manche), particulièrement pluvieuse, y est indiquée. Ce qui ne rendrait pas service à l'attractivité régionale.

"Véhiculer une image plus sincère de notre climat"

L'affaire, pourtant anecdotique, est prise en main par Hervé Morin qui écrit le lundi 12 septembre 2016 à Gilles Pélisson, PDG du groupe TF1 mais aussi à France TV, Canal + et BFM. Voici un extrait du courrier adressé à la Une: "TF1 a fait le choix d'utiliser, pour la Normandie, les données concernant Cherbourg. Or, de par sa situation géographique, la presqu'île du Cotentin constitue un point plutôt froid et pluvieux, et ne reflète pas la réalité du climat normand. [...] Je vous serais très reconnaissant de remplacer Cherbourg par une autre ville comme Granville, Avranches, ou Caen, afin de véhiculer une image plus sincère de notre climat. Ce changement serait utile pour l'attractivité et l'image du territoire."

Évelyne Dhéliat ne veut pas "trahir la douceur normande"

L'affaire a un peu traîné mais finalement, l'élu UDI a reçu une réponse de... Évelyne Dhéliat, emblématique présentatrice météo sur TF1. Elle rappelle dans un premier temps que sur ses cartes "figure aussi Rouen pour la Haute-Normandie". Avant finalement de promettre une concession: "Remplacer la ville de Cherbourg par celle de Caen par exemple, certes moins exposée, ne pose a priori pas de problème. Cette opération nous demande une mise en place technique qui sera réalisée par nos équipes dans les plus brefs délais." Cela devrait donc prendre encore un peu de temps. Mais promis, la présentatrice ne veut pas "trahir la douceur normande"!

Une kyrielle de réactions sur la toile

