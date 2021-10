de 30 à 40 emplois supprimés à l'hôpital d'Alençon-Mamers de source syndicale

De 30 à 40 emplois supprimés à l? hôpital d?Alençon-Mamers selon l? Unsa-Santé d?ici à la fin de ce mois... principalement des agents techniques et aides soignants... le syndicat dénonce la suppression du budget global par la tarification à l?activité dans les hôpitaux... suppose une mauvaise gestion....malgré une activité en augmentation de 1.6 % ... et alerte sur la souffrance des personnels ... l?Unsa-Santé, réclame des effectifs en nombre pour faire face aux besoins...

Les agents hospitaliers sont appelés à une manifestation mardi 23 mars....dans le cadre d?un mouvement national interprofessionnel de grève et de manifestations pour les salaires, l?emploi, ou les retraites.....des manifs se dérouleront à Alençon, Argentan, Flers et L?Aigle .....

