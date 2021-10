caen. Nathalie Arthaud à Caen : "l'élu de 2017 sera un ennemi de la classe ouvrière"

Ce 5 novembre 2016, la candidate LO aux présidentielles 2017 était de passage à Caen. L'occasion pour Nathalie Arthaud de donner aux Normands, le ton de sa campagne.

Dans quelle optique participe-t-elle?

Elle sait que sa candidature relève plus du symbole que du possible: quand on lui rappelle le faible score obtenu aux élections présidentielles de 2012 (0,56% des suffrages), Nathalie Arthaud répond franchement: " l'élu de 2017 sera un ennemi de la classe ouvrière ". Pour autant, pas question de se résigner dans ses rangs: " pour nous, affirme la candidate, participer à l'élection, c'est participer au combat politique. [...] Aujourd'hui, on nous abreuve des difficultés du patronat... c'est toujours du point de vue du patronat " regrette-t-elle

Et de réaffirmer ce qui constitue la principale motivation de sa candidature: réagir. Autrement dit: "montrer qu'il y a un courant qui ne se résigne pas, un courant qui dénonce ce chantage patronal, cette course à la compétitivité qui fait la fortune d'une minorité ". Pour celle qui a repris en 2008 le flambeau d'Arlette Laguiller, les élections permettent en effet de " faire entendre le camp des travailleurs, leurs intérêts, à l'opposé des intérêts patronaux défendus par le PS ".

Son programme, les alliances envisagées

Les revendications de Lutte ouvrière demeurent sensiblement les mêmes qu'en 2012: interdictions des licenciements, augmentation de tous les salaires et revalorisation du Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)... " Nous sommes à contre-courant: tout pousse à la résignation, à aller dans un sens plus réactionnaire, plus raciste ", explique la candidate, pointant alors du doigt le Front National. Insistant sur le besoin de rassemblement, Nathalie Arthaud n'envisage toutefois pas une alliance avec les autres formations des partis d'extrême gauche: " nous, nous appelons à un vote de conscience ouvrière basée sur cette réalité que la société est divisée en deux [...] Mélenchon ne présente pas du tout la même chose ", précise-t-elle.

2017 à l'horizon

Nathalie Arthaud sera à Caen le jeudi 9 février 2017 à 20 heures au Centre des congrès pour animer sa campagne. Pense-t-elle pouvoir bénéficier du désenchantement qu'inspire le gouvernement socialiste à certains? A cette question, elle répond que " la mobilisation de la loi travail a réveillé la conscience de classe [...]. Une fraction de la jeunesse a compris qu'il fallait s'organiser de façon collective. "

