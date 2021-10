Caen. Caen: Contre le harcèlement scolaire, l'initiative du collège Léopold-Sédar Senghor

Mercredi 2 novembre, veille de reprise des cours, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation nationale, a dévoilé les résultats de l'enquête internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) sur le harcèlement, réalisée entre 2010 et 2014. Selon l'étude, les cas au collège seraient en baisse de 15 %. Ce chiffre doit néanmoins être manié avec précaution car il prend seulement en compte les élèves qui osent en parler.

Lutte contre le harcèlement: les actions mises en place à Ifs (Calvados)

Le collège Léopold-Sédar Senghor à Ifs a mis en place depuis plusieurs années des plans de lutte contre le harcèlement. L'établissement va en effet faire venir en mars 2017 l'auteur jeunesse Arthur Ténor qui a publié en 2012 un livre intitulé "L'enfer au collège". Cette visite sera précédée en janvier d'un intervenant de la police nationale qui sensibilisera les élèves aux conséquences du harcèlement.

Pour cette journée nationale, un questionnaire a été remis aux classes de 5e et une réunion a eu lieu sur l'heure du déjeuner entre les délégués de classe et la CPE de l'établissement.

D'après le principal et la CPE du collège, M. Leblanc et Mme Desdouets, "la sensibilisation au harcèlement scolaire est le fruit de plusieurs années de travail et de prise de conscience collective. L'équipe de direction a remarqué qu'au fil des années, les élèves viennent à eux de plus en plus spontanément et que la parole se libère davantage".

La campagne nationale

Outre une présence active sur les réseaux sociaux, le ministère de l'Éducation nationale a diffusé le 26 octobre dernier une vidéo de prévention intitulée "liker c'est déjà harceler".

Non au harcèlement - Liker, c'est déjà harceler par EducationFrance

