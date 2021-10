The Weeknd organise une grande tournée entre février et juin 2017. Ce sera "Starboy, legend of the fall". L'occasion pour le Canadien de parcourir le monde avec un arrêt en France. Pour voir The Weeknd chanter Starboy et tous ses autres hits, rendez-vous le mardi 28 février 2017 à l'Accorhotels Arena de Paris.

Pour les dates européennes, il invitera sur scène le chanteur de R'n'B américain Bryson Tiller et le rappeur américain Lil Uzi Vert.