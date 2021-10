plus de 2 500 personnes dans les 4 manifestations pour les retraites ou l'emploi dans l'Orne

5 syndicats appelaient à une journée de grève et de manifestation, hier, pour la défense des retraites, notamment, mais aussi, pour l?emploi, les salaires et la défense des services publics ;...

Pas moins de 4 manif étaient organisées dans l? Orne .... 1 500 personnes à Alençon, plus de 500 à Flers, 300 à Argentan, 150 à l?Aigle ...

Des défilés également à Caen avec 10 000 personnes... elles étaient 6 000 au Mans, près de 2 000 à Laval....



Les syndicats appelaient à la manif mais aussi à la grève... le mouvement a été suivi dans l?Orne, par 48% des agents des impôts... 25 % de grévistes chez les enseignants dans le premier degré, 18 % dans les collèges et lycées... et, un fort contingent de grévistes à la SNCF , 70 %... mouvement suivi à 41 % à la caisse primaire d?assurance maladie de l?Orne ....

