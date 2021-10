4 manifestations pour les retraites, l'emploi, le pouvoir d'achat dans l'Orne aujourd'hui

Banderoles et slogans sur la défense des retraites, du pouvoir d?achat, pour l?emploi et la défense des services publics reviennent au printemps .... mouvement national de grève interprofessionnelle et de manif aujourd?hui à l?appel de 5 syndicats ( ??)

Hôpitaux, éducation nationale, impôts, poste.... Salariés du public et du privé sont appelé à venir rejoindre les rangs des manifestations à Argentan, rassemblement, place Leclerc à 10h, au départ de la route du Mans à Alençon, à 10h30 .... rendez-vous à Flers, place du marché à 17h... une demi-heure plus tard, à L?aigle place de la mairie !





Et sur les lignes Sncf bas-normandes, peu de train.... comptez un aller/retour entre Caen, Alençon et Le Mans.... 3 trains sur la ligne Paris/Granville.... des bus de substitution remplacent certains trains manquants.... direction sncf.com pour connaître le trafic en temps réel ...

