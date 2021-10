Littérature: plus de 300 auteurs pour la 35e Foire du Livre de Brive

Plus de 300 auteurs, dont plusieurs noms anglo-saxons, sont attendus de vendredi à dimanche à la 35e Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), un des temps forts de l'automne littéraire, présidée cette année par Daniel Pennac et qui honorera André Malraux, disparu il y a 40 ans.

Autour de Daniel Pennac, des auteurs comme Amélie Nothomb, Yasmina Khadra, Adelaïde de Clermont-Tonnerre, récent Grand Prix du roman de l'Académie française, ou le rappeur et écrivain Abd al Malik, viendront en Corrèze à la rencontre des lecteurs.

Avec la présence du romancier Britannique Jonathan Coe, de l'Américaine auteur de romans policiers Elizabeth George ou du Franco-Américain Jim Fergus, la Foire fera la part belle à la littérature anglo-saxonne.

Il honorera aussi un illustre Français: André Malraux, disparu en novembre 1976 à 75 ans, et dont une table-ronde évoquera vendredi la vie et l'oeuvre -- rappelant au passage son engagement dans la Résistance en Corrèze -- avant la première représentation de "Le Crépuscule", pièce de Lionel Courtot, adaptée d'une oeuvre de l'écrivain-résistant-homme politique-ministre, "Les Chênes qu'on abat".

Placée sous le signe de la transmission, la Foire du Livre lancera aussi un nouveau format de "Grandes leçons", sur le mode de leçons inaugurales, animées notamment par l'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou pour la littérature, par l'historien Emmanuel de Waresquiel (histoire), Roger-Pol Droit (philosophie) ou Jean-Pierre Mocky (cinéma).

A l'occasion de la Foire, l'écrivain et essayiste Philippe Forest se verra aussi remettre le Prix 2016 de la langue française, créé par la ville de Brive, et qui récompense une personnalité dont "l'oeuvre a contribué de façon importante à illustrer la qualité et la beauté de la langue française". Auteur de sept romans, d'essais consacrés à la littérature et à l'histoire des courants d'avant-garde, Philippe Forest, 54 ans, succède au palmarès briviste à l'historienne Mona Ozouf (2015), l'essayiste et poétesse Hélène Cixous (2014), l'écrivain Jean Rolin (2013).

