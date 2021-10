Top 14: Clermont, attention derby

Après sa démonstration en Coupe d'Europe, le leader Clermont retrouve le Top 14 dimanche (16h15) sur un terrain glissant, celui de Brive dans un derby du Massif Central qui s'annonce bouillant.

Vainqueurs lors de la parenthèse européenne à Exeter (35-8) et face à l'UBB (49-33) avec une pluie d'essais à chaque fois, les Auvergnats ont remporté leurs quatre derniers matchs et n'en ont perdu qu'un au total (à Toulon) en dix rencontres officielles cette saison.

De quoi avoir des craintes côté briviste, même si l'ASM fera tourner en laissant sur le banc des remplaçants Morgan Parra et Sébastien Vahaamahina, et au repos Camille Lopez, Wesley Fofana, Rémi Lamerat, Nick Abendanon ou encore David Strettle.

"C'est un derby mais c'est surtout un match contre une des meilleures équipes du championnat. Au niveau international il y a les All Blacks et en Europe, c'est Clermont", juge le capitaine du CAB, Arnaud Méla.

"On a vu depuis le début de la saison qu'ils arrivaient à gagner partout ou ramener des points de bonus en faisant tourner. On sait qu'il va falloir s'y filer si on veut gagner car ce n'est pas une équipe qui te laisse un petit quelque chose", ajoute-t-il.

- "Ce match, c'est la guerre du Massif Central" -

Brive en a fait l'amère expérience lors des deux derniers derbies à Amédée-Domenech remportés par les Clermontois, et notamment la saison dernière, où les Jaunards étaient venus se passer les nerfs sur les Corréziens (26-21) après s'être fait humilier chez eux par Toulon.

Mais depuis ce dimanche de décembre 2015, où cela avait tapé fort, les Brivistes n'ont plus jamais perdu sur leurs terres et comptent bien conserver leur invincibilité à domicile et se venger au passage.

Car on ne plaisante pas avec le derby ni à Brive, ni à Clermont.

"J'avais déjà joué des derbies avant d'arriver à Brive mais lors du premier que j'ai joué ici, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un match particulier", souligne Méla.

"Ce match c'est un peu la guerre du Massif Central", renchérit l'entraîneur de Clermont Franck Azéma. "Quand tu vas chercher ton pain le matin, le sujet est évoqué. C'est un match qu'il ne faut pas perdre".

Du coup, les Jaunards savent à quoi s'attendre s'ils veulent vaincre à nouveau en Corrèze et conserver la tête du Top 14.

"Nous nous attendons comme d'habitude à un derby musclé, un match âpre avec du combat. Les Brivistes aiment chaque année nous proposer ce genre de rencontre, c'est leur force", souligne Damien Chouly, capitaine de Clermont et accessoirement ancien Briviste.

"Notre investissement doit être total, sinon nous ne ramènerons rien de Corrèze", ajoute le troisième ligne international. D'autant qu'"on rebascule sur une autre compétition et il y a toujours un risque de décompression", poursuit Chouly. "Tout le monde doit rester mobilisé pour continuer sur la bonne dynamique de l'équipe. Il ne faut pas tout gâcher".

En embuscade aux portes du Top 6, les Brivistes, auteurs à nouveau d'un bon début de saison, pourraient eux s'ancrer dans le wagon de tête en cas de victoire. Une motivation supplémentaire si cela était nécessaire.

"On ne regarde pas le classement, on a surtout à coeur de rester invaincus chez nous" mais "on sait qu'en ne perdant pas, on sera pas loin du maintien et ensuite, peut-être qu'on pourra regarder vers les six premières places", conclut Méla.

Les équipes

Brive: Germain - Galala, Mignardi, Burotu, Masilevu - (o) N. Bézy, (m) Iribaren - Luafutu, Hauman, Sanconnie - Méla (cap), Le Devedec - Toetu, Ribes, Asieshvili

Clermont: Spedding - Planté, Rougerie, Toeava, Nakaitaci - (o) P. Fernandez, (m) Cassang - Lapandry, Chouly (cap), Kolelishvili - Timani, Fl. van der Merwe - Ric, Beheregaray, Domingo

Remplaçants

Brive: Da Ros, Pointud, Waqaniburotu, Hirèche, Péjoine, Larenjeira, Lapeyre, Bekoshvili

Clermont: Kayser, Debaty, Vahaamahina, Gérondeau, Parra, Stanley, Gear, Zirakashvili

Arbitre: Pascal Gaüzère

