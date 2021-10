De la prison ferme pour 4 jeunes ornais hier devant le tribunal correctionnel d'Alençon

Le tribunal correctionnel d?Alençon a condamné 4 jeunes à des peines de prison ferme lors d?une double comparution immédiate hier après midi ... de 6 mois à un an ferme pour deux jeunes de 24 et 26 ans pour agressions et vol en récidive chez un jeune homme handicapé jeudi dernier dans son appartement dans le quartier Perseigne à Alençon.... tous les deux sont maintenus en prison....



et de 6 mois et 19 mois de prison ferme pour deux autres, jeunes, âgés également de 24 et 26 ans.... dimanche, ils avaient tenté de pénétrer par effraction, en tentant de briser portes et vitrines d?un supermarché de proximité à Longny au Perche...

Les gendarmes, alertés par l?alarme surprenaient alors le duo en flagrant délit.... un sursis de 5 mois est révoqué pour l?aîné, il est aussi condamné à 1 500 euros de dommages et intérêts pour outrages envers un gendarme... le duo a également été maintenu en détention ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire