Caen. Pour vendre ses bateaux, cet architecte du Calvados mise sur une immersion vidéo

Quoi de mieux dans les allées d'un salon nautique pour échapper au brouhaha ambiant qu'une bonne bouffée d'air frais? D'air marin qui plus est. Pour combler l'absence parfois de bateau sur son stand, Vincent Lebailly, architecte naval pour Yacht Design à Bernières-sur-Mer (Calvados), a misé sur un produit encore peu exploité dans le monde de la voile: un film en 360° produit par l'entreprise caennaise Numériques.

Six caméras pour des sensations bluffantes

"Nous avons créé une immersion à 360° dans le canal de Caen et à bord du bateau Bi-Loup de la société Wrighton et dont je suis l'architecte, à l'aide d'un film de six minutes réalisé grâce à six caméras embarquées sur le monocoque", explique-t-il.

Une fois le casque vissé sur la tête du spectateur, l'effet est bluffant. Quelques minutes suffisent à s'échapper de l'endroit d'où le film est visionné, pour s'évader sur l'eau. Un regard vers l'arrière pour apercevoir le sillage du bateau, un autre devant pour regarder la personne qui tient la barre, ou encore en l'air pour apprécier comment la voile prend le vent. Le chant des oiseaux et les clapotis de l'eau font le reste.

Cette semaine débute le salon du GrandPavois à La Rochelle.

Nous y serons présents (ponton3) et serons ravis de... https://t.co/vxl8li7waO — Vincent Lebailly (@VincentLebailly) September 26, 2016

"Les sensations sont bluffantes et c'est bien entendu pour nous l'occasion de présenter le bateau de façon très originale, avec toutes ses performances, à nos futurs clients." Très prisée lors du salon nautique de La Rochelle fin septembre, cette animation le sera certainement encore lors du prochain salon à Paris du 3 au 11 décembre prochains, puis à Düsseldorf en Allemagne, du 21 au 29 janvier 2017.

