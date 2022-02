Météo France prévoit jusqu'à -10° la nuit prochaine en Basse-Normandie

CET APRES MIDI : CONDITIONS LOCALEMENT TRÈS DIFFICILES A CAUSE DE LA NEIGE AU SOL

Les grosses chutes de neige, qui ont touché une moitié Sud-Est de l'Orne et qui ont donné une importante couche de neige (elle atteint souvent 20 à 30 cm, voire plus par endroits), sont terminées. Cette neige ne va pas fondre du fait de la persistance du froid. Nuages et éclaircies alternent cet après-midi, les nuages étant encore largement majoritaires. Le reste du département, soit du Bocage au Pays d'Auge, épargné par les grosses chutes de neige de la nuit, reste, lui, exposé cet après-midi à des averses de neige poussées par le vent de Nord à Nord-Est. Ces giboulées sont parfois durables et donnent localement jusqu'à 5 cm de neige par cumul, notamment sur les collines du nord Bocage. Ces chutes de neige justifient la vigilance de couleur jaune pour notre département. En résumé, soyez très prudents et vigilants si vous devez - à toute fin - vous déplacer.

Le dégel n'est pas prévu cet après-midi et les températures maximales vont plafonner aux alentours de -1 à -2 degrés, voire moins par places sur le Perche. Enfin, le vent de Nord à Nord-Est est faible à modéré.



CE SOIR ET LA NUIT PROCHAINE : DES GELÉES

Pas de chutes de neige notables cette nuit. Le ciel est variable faisant alterner éclaircies et passages nuageux. En première partie de nuit ce sont les éclaircies qui dominent, en deuxième partie de nuit ce sont les nuages qui sont les plus nombreux. Sous les larges et nombreuses éclaircies du début de nuit, les températures vont fortement chuter, entre -5 et -8 degrés, voire encore moins sur les sols enneigés où elles peuvent descendre jusqu'à -10 degrés. En fin de nuit les gelées seront un peu moins fortes. Le vent de secteur nord souffle faiblement. Les axes de circulation vont rester donc encore très difficiles à emprunter et la plus grande prudence est recommandée.



DEMAIN, VENDREDI 8 JANVIER : FROID

Globalement, la journée se déroule sous une alternance de passages nuageux et de belles éclaircies ensoleillées, rendant le temps agréable bien que très froid. Petit bémol toutefois, le Nord-Ouest du Bocage pourrait se trouver sous une ligne d'instabilité marquée et surtout persistante. En raison des températures cette instabilité donnerait alors de la neige. Cela reste à préciser. Sur le reste de l'Orne, quelques flocons de neige peuvent temporairement voltiger ici ou là, rien de plus, rien de méchant. Le vent de Nord à Nord-Est se renforce au fil des heures pour devenir modéré à assez fort l'après-midi, accentuant la sensation de froid qui devient alors glacial. Les températures maximales ne dépassent pas -1 à -2 degrés.

