Caen. Rencontre avec Chantal Goya : "Je suis la mémoire collective"

Chantal Goya y tient : "Les Aventures fantastiques de Marie-Rose", son nouveau spectacle, n'a rien d'un condensé de ses 50 ans de carrière. "Ce n'est pas possible que tu fasses les mêmes chansons", tels sont les mots de Jean-Jacques Debout qu'elle rapporte aujourd'hui pour souligner les nouveautés que ce conte musical comporte. Son compagnon a ainsi écrit pour un nouveau personnage, un certain petit rat, qui erre dans les rues de Paris.

"Il faut s'aimer aujourd'hui"

"Le Moulin de la galette", Montmartre, tel est le décor qui fait de Paris une fête. " C'est assez jazz ", précise Chantal Goya: " il y a aussi des saynètes de comédie comme chez les Carpentier (...) J'ai beaucoup soigné les costumes car c'est aussi un spectacle de théâtre ", poursuit l'artiste. La seconde partie se déroule au Gabon et permet, grâce au crocodile et petits koalas, de faire passer un message, celui de sauver la planète: " c'est toujours avec une jolie fin ", assume la chanteuse. " Il faut s'aimer aujourd'hui ". La chanson " Aimons-nous " clôture par ailleurs le spectacle. En plus des 15 nouvelles chansons, des nouveaux personnages et costumes, le public a également le plaisir de redécouvrir les titres phares de la carrière de Chantal Goya et les compagnons de toujours…

Un regard joyeux sur le monde

Quand on lui demande quel regard elle porte sur la société, la chanteuse répond sans détour: "aujourd'hui, on est tous assez morose. Il faut continuer à chanter, à donner du rêve." Celle pour qui la scène, "c'est comme la famille" a en effet réussi à ancrer dans la mémoire de plusieurs générations des personnages et des chansons devenus familiers: " j'ai compris que j'étais plus un personnage qu'une chanteuse [ Je suis la mémoire collective ", affirme-t-elle en racontant ses nombreuses rencontres avec des fans de tout âge.

Quand on lui demande quel est le secret pour avoir réussi à conquérir des générations entières d'enfants, elle répond tout net: " on ne peut forcer un enfant à aimer quelqu'un. C'est instinctif. " Et quand on l'interroge sur une date de fin, la chanteuse répond avec la spontanéité qui la caractérise: " quand il n'y aura plus de public ". Mais, bien loin de cette pensée, des projets sont déjà en préparation: en janvier 2018, se profile ainsi la tournée du " Soulier qui vole ".

Pour patienter, rendez-vous le dimanche 20 novembre au Zénith de Caen pour retrouver " Les Aventures fantastiques de Marie-Rose ".

Pratique. Dimanche 20 novembre au Zénith de Caen à 15 heures. Tarifs : 35, 39 €. Informations sur www.zenith-caen.fr