Concours. Caen : Nicolas Brossault a remporté le prix jeunes Talents Comics à Paris

Nicolas Brossault, un Caennais (Calvados) de 25 ans, vient de remporter à Paris le prix Jeunes Talents Comics du Comic Con, le festival des cultures de l'imaginaire. Une référence en la matière.

Défendre son dessin

Le dessinateur a dû répondre au thème imposé : Spiderman. Grâce à son style graphique, le jeune artiste a imaginé un homme araignée sombre, à l'image d'un vengeur, et s'est démarqué des quatorze autres finalistes. "Je suis parti sur l'idée que Venom (ennemi de l'homme araignée) contrôle la ville et que Spiderman vient la sauver", explique le jeune homme.

Le dessin présenté au concours par Nicolas Brossault - Lucy Embark

Face à un jury, présidé par Mahmud Asrar, dessinateur de renom et composé des représentants de Sony Pictures, Panini Comics, 20 Minutes, et Comic Con Paris, Nicolas Brossault a dû expliquer, analyser son dessin. "Ce n'est jamais facile de parler devant un jury et un public d'une cinquantaine de personnes", reconnait-il.

Grand vainqueur

Le jury s'est basé sur la pertinence du sujet, la technique et l'originalité du dessin pour élire les trois vainqueurs.

Nicolas Brossault a donc fini sur la première marche du podium. Une grande surprise pour lui. "Quand j'ai entendu mon nom, je n'y croyais pas. J'ai observé autour de moi avant de comprendre que c'était moi qu'on appelait", se remémore-t-il.

En plus d'un trophée et de nombreux cadeaux, Nicolas Brossault a l'honneur de dessiner l'une des prochaines couvertures d'une bande dessinée de la marque Panini comic.

Retrouvez l'intégralité des dessins de Nicolas Brossault sur sa page Instagram