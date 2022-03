Neige: des délais de paiement pour les entreprises ornaises

Les intempéries que connaît l'Orne depuis une semaine conduisent à des baisses importantes de chiffre d?affaires, notamment dans le commerce (de l?ordre de 30 à 70 %). Certaines entreprises rencontrent, par conséquent, des difficultés de trésorerie qui compliquent le paiement des charges sociales et de la TVA de janvier.



La Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon est intervenue auprès de Monsieur le Trésorier payeur général et auprès de Monsieur le Directeur de l'URSAAF pour leur demander des reports d'échéance et un étalement des paiements pour les entreprises qui en feraient la demande.



De même, la CCIA est intervenue auprès de tous les directeurs des agences bancaires de sa circonscription pour leur demander d'accorder des facilités de trésorerie temporaires pour les entreprises clientes.

