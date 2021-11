Emmanuel Rouchès, nouveau président de la CCI Alençon

François Caucé, président actuel, cède sa place alors que la régionalisation au niveau de toute la Normandie est actée pour les CCI, et que celle d'Alençon va fusionner avec celle d'Evreux.

Emmanuel Rouchès, jusqu'ici second vice-président, a été élu ce soir pour lui succéder. Ecoutez son interview ci-dessous.

Cette élection intervient à une période charnière pour la CCIT d'Alençon.

Au 1er janvier 2013, les personnels des CCI de toute la Normandie passeront sous statut de la CCI régionale.

Et c'est unique en France: d'ici 2016, il n'y aura plus qu'une grande CCI à l'échelon de toute la Normandie, Haute et Basse, avec 5 CCI territoriales. Les actuelles "petites" CCI étant transformées en "délégations".

L'actuelle CCIT d'Alençon a fait le choix de s'unir à la CCI de l'Eure. Un choix qui peut notamment s'expliquer par le fait que les 2 actuelles structures travaillent déjà en commun sur le dossier de la mise à 2x2 voies de la route nationale 12, d'Alençon à Paris.

Emmanuel Rouchès est âgé de 55 ans. Marié et père de 7 enfants, il a racheté en 2007 l'établissement Peintures Guy Marchand.

Outre la restructuration des CCI au niveau régional, les priorités d'Emmanuel Rouchès sont : la formation, et la communication avec la création d'un "événementiel" sur l'Orne.