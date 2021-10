Petit-Quevilly. Près de Rouen, il vole des enjoliveurs et finit en garde à vue

Les voleurs voulaient se faire discrets, mardi 25 octobre 2016, en sortant du parking de l'hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), près de Rouen, mais leur butin était difficile à dissimuler. Un témoin aperçoit les deux complices sautant par-dessus le mur d'enceinte avec chacun deux enjoliveurs à la main et prévient la police.

Retrouvé par la BAC

Un peu plus d'une heure après les faits, la BAC (Brigade anti-criminalité) retrouve l'un des deux hommes, âgé de 17 ans. Interpellé, il reconnaît les faits et restitue même les accessoires automobiles, qu'il avait cachés un peu plus loin.

Placé en garde à vue, il a toutefois refusé de donner des informations sur son complice.

