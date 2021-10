Caen. Hockey : Caen - Cermont-Ferrand : enfin une victoire des caennais

Un match aux couleurs dominantes bleues. Dès la 7e minute, le caennais Igor Zubov marque le premier but.

Les caennais s'imposent 5-2

Un démarrage plus qu'apprécié par les supporters. Mais les clermontois à la 11e minute marquent eux aussi leur premier but.

Le Drakkar Michael Buonincontri marque le second but des Drakkars à la 14e minute et marque surtout le début de la victoire. Les Sangliers Arvernes marquent un second but et essaient d'égaliser mais les Caennais s'imposent et remportent cette victoire 5-2.

Prochain match: Mardi 25 octobre 2016, Caen-Brest à Caen.