Caen. Hockey sur glace. Triste fin de saison pour les Caennais

Il y a trois ans, le Hockey Club de Caen (Calvados) était encore en Ligue Magnus. Samedi 4 mars 2017, il a achevé sa saison à la dixième place de Division 1. Seules deux équipes – Dunkerque et l'unique relégué Clermont-Ferrand – ont fait pire que lui. Face à Mulhouse, les Drakkars ont concédé leur seizième défaite de la saison, la dernière puisque l'heure des vacances a déjà sonné.

Vision d'avenir

"C'est une défaite typique de notre saison, estime le capitaine André Menard. On a fait un bon match, mais les quelques erreurs que nous avons commises coûtent cher." Bien entré dans le match, Mulhouse a fait la différence dans le deuxième tiers-temps et la réduction du score d'André Menard n'a pas suffi (1-2). Huit fois cette saison, en 26 journées, le HCC s'est incliné d'un seul but. Si loin, si près…

"On ne méritait pas de finir à cette place, mais on a manqué d'efficacité et de régularité. Le potentiel était pourtant là. Quand on accumule quelques défaites, on n'a plus la même confiance. Si on avait gagné les matchs serrés du début de saison, la suite n'aurait pas été la même."

À l'arrivée, les play-off sont à 12 points et Caen est très loin de ses ambitions initiales. "C'est un échec dans la mesure où on visait les play-off, mais le championnat était très relevé cette saison, poursuit André Menard. C'était une année de transition, avec 80 % de l'effectif renouvelé. Le club a mis des moyens dans le hockey mineur, c'est un travail pour l'avenir."

A LIRE AUSSI.

NBA: quatre institutions au bord de la crise de nerfs

Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen démarrent bien leur quart de finale

Hockey-sur-glace: après la défaite en finale de Coupe de France, les réactions des Dragons de Rouen