CONDE-SUR-NOIREAU. Calvados : il vole une personne vulnérable, un mois de prison ferme

A Condé sur noireau, au sud de Caen (Calvados) un homme dégrade le coffre d'un scooter pour en voler le contenu. Il ne s'est pas présenté à l'audience du mercredi 19 octobre 2016 du tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

Il reconnait avoir volé 10 euros et non pas cinquante

La victime connait bien le voleur : c'est le neveu d'une de ses amie. Dans un premier temps l'individu affirme que l'argent lui a été prêté et qu'il l'a rendu. Ensuite il reconnait qu'il a bien volé, mais 10 euros et non pas 50, ceci en dégradant tout de même le cyclomoteur. Une plainte est portée par la mère de la victime qui est aussi sa tutrice.

Victime vulnérable

Le casier judiciaire du prévenu comporte deux mentions pour vols. Ceci pris en considération ajouté au fait qu'il n'a pas daigné se déplacer, et qu'il a spolié une personne vulnérable, la procureure requiert un mois de prison ferme. Ce réquisitoire sera suivi par la cour y ajoutant 162 euros de dommages et intérêts.

