Manche : Salon du chocolat et des douceurs à Cherbourg-en-Cotentin

Tout ce week-end se tient le salon du chocolat et des douceurs à Cherbourg-en-Cotentin. Des exposants seront présents pour vous faire déguster de nombreux produits et des animations seront également proposées : dégustations, défilés de robe en chocolat, concours de pièces en chocolat, concours du meilleur gâteau en chocolat, choco atelier pour les enfants, cours de cuisine et sculpture en chocolat.

Rendez-vous samedi et dimanche, dans la Grande Halle de la Cité de la Mer de 10h à 19h. L'entrée est à 3€50. C'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Ecoutez, Pierrick Legal, Président d'OCM événements.