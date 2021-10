Opération spéciale : 20€ les 20 manèges pour la foire Saint-Romain à Rouen

Une opération économique et solidaire. C'est ce qu'ont imaginé les organisateurs de la foire Saint-Romain, qui se tiendra du vendredi 21 au dimanche 20 novembre 2016 à Rouen (Seine-Maritime). Ces derniers vont proposer, vendredi 21 octobre 2016 de 14h à 19h, un carnet à 20€ pour les adultes, à 15 pour les enfants, grâce auquel il sera possible de monter dans 20 manèges, quels que soient leurs prix habituels. Une bonne opération pour les porte-monnaie des familles quand on sait qu'une attraction peut frôler les 10€.

Les bénéfices reversés à l'association Charline

Les recettes issues de cette opération spéciales n'iront pas dans les poches des forains, mais dans celles de l'association Charline, qui vient en aide, avec les médecins du CHU de Rouen, aux enfants cardiaques. Charline pourra ainsi développer et approfondir ses actions.

Un ticket acheté, un ticket offert

Autre opération spéciale, sans lien avec une association cette fois-ci: mardi 15 et mercredi 16 novembre 2016, pour un ticket acheté dans un manège, un second vous sera offert.

