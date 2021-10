Rouen. Les temps forts de la foire Saint-Romain à Rouen

La foire Saint-Romain ouvre ses portes vendredi 20 octobre dès 14h sur l'esplanade Saint-Gervais.

• Un après-midi caritatif le 20 octobre



L'entrée sera à 15 € pour les enfants, 20 € pour les adultes. Les profits seront reversés à la fondation Charles-Nicolle, ils seront destinés à financer des échographes portables pour le SAMU. Les billets comprennent dix tours de manèges.

• Feu d'artifice



L'inauguration officielle de la foire aura lieu le samedi 21 octobre à 15h. Un feu d'artifice sera tiré le soir à 22h30.

•

Parades les 25 octobre et 8 novembre

Une première parade aura lieu le mercredi 25 autour des personnages de Disney, la seconde le dimanche 8 novembre autour des Transformers.

• Une course à pied le 12 novembre



C'est la nouveauté cette année, la Run after me, une course à pied de 7 km sera organisée sur place, à 9h45, avant l'ouverture de la foire. Des parcours de 1 et 2 km sont aussi prévus pour les enfants. Une partie des fonds récoltés sera aussi reversée à la fondation Charles-Nicolle.

Foire Saint-Romain, esplanade Saint-Gervais, de 14h (12h pour les restaurants) à 23h et jusqu'à 1h du matin les vendredis et samedis jusqu'au 19 novembre.

A LIRE AUSSI.

Foire Saint-Romain à Rouen : entre contrôles et vidéosurveillance, de nouvelles mesures de sécurité

La Foire Saint-Romain de Rouen a-t-elle dépassé la Foire du Trône de Paris ?