Rouen. Football : le FC Rouen remporte son match à Eu

C'est une 3e victoire consécutive pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui sont allés s'imposer à Eu (Seine-Maritime) 2-0, pour le compte de la 5e journée du championnat de Division d'Honneur dimanche 16 octobre 2016.

Rouen gère son match

Le premier but est inscrit à la 32e minute sur un penalty transformé par le buteur Stive Mendy pour l'unique but de cette première mi-temps 1-0.

Quelques minutes seulement après la reprise du jeu, ce sont encore une fois les Rouennais qui vont inscrire un but par Demba qui se présentait seul face au gardien 2-0.

Avec cette nouvelle victoire, les Rouges et Blancs restent à la 3e place d'un classement toujours dominé par Gonfreville, une équipe que les joueurs de Romain Djoubri rencontreront dimanche 30 octobre 2016 pour le choc de cette 6e journée de DH.

À LIRE AUSSI.