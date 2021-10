Nice (AFP). Nice: des bénévoles enlèvent les derniers souvenirs de la Promenade des Anglais

Une centaine de bénévoles ont répondu dimanche matin à l’appel de l’association d’aide aux victimes Promenade des Anges pour venir enlever les messages et objets laissés par le public sur la Promenade des Anglais, à Nice, après l’attentat qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet.