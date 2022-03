L'édition 2016 est lancée pour l'Open de Tennis de Caen (Calvados). Elle aura lieu du 11 au 14 décembre 2016. Des stars, il y en aura encore cette année : Paul-Henri Mathieu, parrain du tournoi, Roberto Bautista Agut, joueur espagnol, 19e mondial actuellement et les français Benoît Paire et Richard Gasquet. Un cinquième joueur sera annoncé à l'issue du Masters de Bercy.

Lors de la conférence de lancement, au Palais Ducal de Caen ce 13 octobre, les élus locaux se félicitent des relations qui se sont créent entre l'Open de Caen et les différentes collectivités territoriales. Joël Bruneau, maire de Caen se dit "fier de la très belle image du sport à Caen renvoyée chaque année par l'Open". Le président de la ligue de tennis de Normandie Olivier Halbout se réjouit de la "fantastique promotion du tennis normand car tout le tennis français connaît l'Open de Caen".

Un 10ème anniversaire à fêter

En 2007 la première édition sur les courts du club de Caen réunissait quelques 400 spectateurs. Aujourd'hui l'Open de Caen c'est 630 000€ de budget, 70 partenaires et plus de 15 000 spectateurs venant au Zénith pour voir des stars du tennis français et international (la finale 2015 avait opposé Jo-Wilfried Tsonga à Benoît Paire). Pour le 10ème anniversaire, le public sera à nouveau gâté...

Les qualifications démarrent le 19 octobre, le tournoi aura lieu du 11 au 14 décembre au Zénith.