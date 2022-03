Paris (AFP). Ligue des champions dames: PSG sur le gril, Lyon tranquille en 16e de finale retour

Les Parisiennes ont connu un coup de froid jeudi dernier en Norvège, encaissant deux buts dans les dix dernières minutes entraînant une défaite inattendue.

Ce revers est d'autant plus incroyable au vu des pedigrees respectifs, entre un PSG finaliste en 2015 et demi-finaliste en 2016, et des championnes de Norvège dont le meilleur parcours est un 8e de finale la saison dernière...

A Charléty, les Françaises disputent donc un match capital avec l'idée de rééditer un score à l'ampleur habituelle: elles ont remporté leurs quatre matches de championnat avec une moyenne de trois buts inscrits, et toujours aucun encaissé.

Il y aura de la revanche dans l'air. "Match difficile et défaite dure", a tweeté en Norvège la milieu espagnole du PSG, Veronica Boquete. "Mais nous ne sommes pas mortes... 90 minutes... Ce sera la guerre et nous serons prêtes. Tout est possible jusqu'à ce que ça soit impossible".

Contre Metz dimanche (3-0), l'entraîneur Patrice Lair a pu ménager certaines cadres, comme Laura Georges en défense et Marie-Laure Delie devant, tandis que Cristiane était au Brésil pour raisons personnelles.

Ce fut l'occasion pour la jeune attaquante Marie-Antoinette Katoto de réussir un doublé (déjà 3 buts en D1), soit autant que toute la saison dernière. La meilleure buteuse de l'Euro U19 (6 buts), remporté avec l'équipe de France en juillet, représente une arme supplémentaire pour le PSG dans sa session de rattrapage.

Lyon n'a pas cette pression: le large succès 5-2 à l'aller sur le terrain d'Avaldsnes dessine un match retour aux allures d'entraînement pour l'OL de Gérard Prêcheur.

Les championnes d'Europe et décuples championnes de France en titre sont toujours aussi impitoyables cette saison, avec cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues avec une moyenne de 6,4 buts marqués par match...

Programme des 16e de finale retour des clubs français:

Mercredi:

(20h45) Lyon (FRA) - Avaldsnes (NOR) (aller: 5-2)

Jeudi:

(20h00) Paris SG (FRA) - LSK Kvinner (NOR) (aller: 1-3)