Paris (AFP). Ligue des champions dames: pour une demie PSG - Lyon ?

Un pré-tirage a déjà été effectué et donne la possibilité d'une affiche 100% française au tour suivant. Les gagnantes des deux autres quarts mercredi, Wolfsburg-Brescia et Rosengard-Francfort, se rencontreront également en demi-finales. Les deux équipes françaises partent largement favorites de leur quarts. Les Lyonnaises ont remporté leurs quatre matches européens cette saison, avec le record de 18 buts inscrits dans cette C1. En face, c'est la première fois que les joueuses du Slavia Prague atteignent ce stade de la compétition. Les Lyonnaises sont elles des habituées du haut niveau continental avec six quarts de finale déjà remportés et deux titres dans leur vitrine à trophées. "Je ne pensais pas qu'un jour on aurait la chance de jouer contre les Lyonnaises", s'est réjouie la capitaine des Tchèques Blanka Penickova sur le site de l'UEFA. "Je ne peux pas mettre de mots sur notre impatience de jouer ce match face à des joueuses qui sont pour certaines d'entre elles les meilleures d'Europe voire du monde", ajoute la milieu de terrain-vétéran de 35 ans. - "On avait pris 6 à 0..." - Le match se jouera dans le nouveau Parc OL, terrain de jeu de l'équipe masculine lyonnaise et construit pour l'Euro-2016, avec une capacité de 59.000 places. "Ni moi ni mes équipières n'ont jamais joué dans un tel stade, ça va être énorme", souffle encore la porteuse du brassard. Une des joueuses du Slavia, Jitka Chlastakova, a déjà évolué contre les Lyonnaises, sous les couleurs du Sparta, autre club de Prague, en 2011, en 8e de finale: "Ce n'est pas un souvenir plaisant, on avait pris 6 à 0 à l'aller et au retour..." Le PSG part aussi avec de gros atouts, avec dans ses rangs Anja Mittag, devenue la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions féminine avec 49 réalisations, série en cours. La barre mythique des 50 buts attend donc l'Allemande en quart de finale. C'est seulement la deuxième fois que la section féminine de Barcelone atteint les quarts de finale. Paris avait perdu en finale la saison dernière contre Francfort 2-1. Calendrier . Quarts de finale aller mercredi (retour le 30 mars) (18h00) Wolfsburg (GER) - Brescia (ITA) (18h30) Barcelone (ESP) - Paris SG (FRA) (19h00) Lyon (FRA) - Slavia Prague (CZE) (20h00) Rosengard (SWE) - Francfort (GER, tenantes du titre) . Demi-finales (23/24 avril à l'aller et 30 avril/1er mai) Lyon ou Slavia Prague/Barcelone ou Paris SG Wolfsburg ou Brescia/Rosengard ou Francfort . Finale 26 mai à Reggio Emilia (Italie)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire