Ce mardi 18 octobre 2016, Yaron Herman investit la scène de la chapelle Corneille avec son batteur Ziv Ravitz pour un concert unique!

Avec son septième album baptisé " Everyday", le pianiste jazz israélien Yaron Herman ose toutes les audaces: optant pour une formule minimaliste originale et mariant des influences pops et classiques. Plutôt rare dans l'univers jazz, après un dernier album Alter ego enregistré en quintette, il choisit cette fois la forme d'un duo piano/batterie. Avec son" frère musical", son batteur Ziv Ravitz, il vogue sur une même longueur d'onde

Le goût de l'exploration

Conjuguant leur ineffable talent pour l'improvisation et leur virtuosité, c'est ensemble qu'ils ont conçu ce dernier album. Manifeste de liberté, Everyday est le fruit de leur symbiose mais aussi de leur goût pour l'exploration et leur recherche constante d'innovations. Riche en suprises, on y croise aussi bien une interprétation d'un prélude de Scriabine qu'un morceau de James Blake.

Pratique. Mardi 18 octobre à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarifs 5 à 21€.Tél. 02 32 76 23 23