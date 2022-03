Caen. À Caen, la poissonnerie Julien Marée souffle sa première bougie

Un an déjà! Cette semaine, la poissonnerie Julien Marée, en centre-ville de Caen (Calvados), célèbre son premier anniversaire. Un souffle nouveau pour ce commerce restait fermé pendant plus de deux ans et auquel Julien Labbé a redonné vie. En plus du poisson, des coquillages et crustacés, le jeune entrepreneur a mis en place des tables de dégustation, "en intérieur et en extérieur". L'occasion de goûter des produits fraîchement pêchés sur le littoral normand.

Autre distinction pour cette enseigne de proximité: "des plateaux de fruits de mer que le client compose lui-même. Ici, pas de plateau type."

Pratique. Julien Marée 6, avenue du 6 juin à Caen. Tél. 02 31 86 80 93. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 13h.