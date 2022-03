Caen. Calvados : perturbations imminentes sur la voie verte de la Suisse normande

C'est un axe très fréquenté, notamment par les adeptes de la nature et autres promeneurs en quête de tranquillité, à quelques encablures du centre-ville de Caen (Calvados).

À partir du jeudi 13 octobre 2016 et jusqu'au lundi 14 novembre 2016, la circulation sur la voie verte de la Suisse normande sera perturbée en raison de travaux de renforcement des accotements, menés par le Conseil départemental du Calvados. Une opération "destinée à faciliter et optimiser les futures interventions des équipes d'entretien", indique la collectivité.

Opération en plusieurs tranches

Le chantier sera réalisé en plusieurs tranches et nécessitera une restriction d'accès, par sections géographiques. Piétons ou joggeurs, rassurez-vous: les agents n'interviendront qu'en semaine. Le week-end, il sera donc à nouveau possible de circuler normalement.

Une déviation, via les routes départementales (voir carte ici), sera toutefois proposée afin de minimiser la gêne, à destination des cyclistes.

A LIRE AUSSI.