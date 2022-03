Gagnez votre jeu vidéo WRC 6 sur Tendance Ouest

Remportez votre jeu vidéo WRC 6 offert par votre Centre E.Leclerc de Granville, 2000m2 dédiés à la technologie et aux loisirs culturels : l'offre, le prix et les conseils de spécialistes. Dans WRC 6 pilotez la voiture de votre choix et participez au Championnat du Monde des rallyes, sur des routes encore plus étroites et réalisez de nouveaux défis (sur PS4 ou Xbox). Jouez par SMS et envoyez le code TO au 7 11 12 (50cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort le vendredi 14 octobre 2016, à 9h.