Grattez la Normandie et gagnez vos places pour Vampitour et votre jeu vidéo WRC 6

Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016, grattez la Normandie et remportez vos places pour Vampitour et votre jeu vidéo WRC 6 sur Tendance Ouest, dans Normandie Matin entre 5h et 9h.