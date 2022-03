Les Elles de l'Orne, parcours au profit du dépistage du cancer du sein

Le conseil départemental de l'Orne et le club A3Alençon orgaisent les Elles de l'Orne. C'est une épreuve de 4.6km à allure libre (marche ou course) pour sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. 50% des frais d'inscription seront reversés au comité départemental de la ligue contre le cancer.

Le parcours part (et arrive) du centre universitaire de Damigny et se déploie dans les rues et sentes de Damigny. Le départ sera donné dimanche 9 octobre 2016 à 10h30. Plus de 3500 femmes en rose sont attendues pour participer à l'événement. Les infos sont sur www.lesellesdelorne.fr

Ecoutez Philippe Peccate, secrétaire du club organisateur A3 Alençon, nous présenter cette matinée: