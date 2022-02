Caen. Basket. Calvados : l'USO Mondeville débute sa saison par un exploit

Depuis le départ d'Hervé Coudray en 2013, jamais l'USO Mondeville (Calvados) n'était parvenue à battre l'une des trois grosses équipes de Ligue féminine. La majorité de ses matchs contre Bourges, Montpellier et Villeneuve-d'Ascq se soldait par une déroute.

KB à la hauteur

Dimanche 2 octobre 2016, en clôture de l'Open LFB réunissant au même endroit la première journée de championnat, Mondeville a mis fin à la série noire de superbe manière. Emmenées par une Kim Gaucher de gala (22 points, 7 rebonds, 6 passes décisives), les Normandes ont dominé Villeneuve-d'Ascq au terme d'une rencontre joliment maîtrisée. "On a un peu créé la surprise générale", sourit Marième Badiane, elle aussi actrice majeure de cette superbe entame (12 points, 13 rebonds). La jolie métisse a ouvert la voie en inscrivant les six premiers points de son équipe dans le premier quart-temps royal de son équipe. Après dix minutes, Mondeville comptait déjà douze points d'avance (23-11, 10'). "On était partout, on défendait comme des malades", s'enthousiasme Romain L'Hermitte. "Il y a eu un peu plus de fatigue après".

Le scénario de la rencontre s'est inversé dans le 2e quart et les deux formations ont rejoint leur vestiaire dos à dos (35-35, 20'). Mais, les Normandes n'ont rien perdu de leur agressivité. Dans une deuxième mi-temps haletante, où les changements ont été fréquents, elles ont mieux fini (67-63). A confirmer le 8 octobre à Nice, corrigé par Angers 67-93 à l'Open.