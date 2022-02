Caen. Hockey. Gros regrets pour les Drakkars de Caen

Mené 4-1 contre Neuilly-sur-Marne deux semaines plus tôt, le Hockey Club de Caen était parvenu à retourner la situation pour s'imposer 6-5. Devant 2-0, samedi 1er octobre 2016 contre Brest, le HCC s'est incliné 3-2.

Faut-il en conclure que les Drakkars sont meilleurs dans la difficulté? Ça y ressemble! Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont passés à côté d'une belle opération face aux Albatros.

Les Caennais n'ont pas profité de leur supériorité numérique

Avec un but d'André Menard dès la première minute de jeu, puis un second de Michael Buonincontri neuf minutes plus tard, confirmant toute la prédominance d'une première ligne extrêmement compétitive, Caen était parfaitement entré dans la rencontre. Trop, sûrement.

Les Caennais ont levé le pied, laissé leurs adversaires égaliser dès le premier tiers (14' et 15'), puis prendre l'avantage en début de troisième période.

Caen, qui n'a pas su profiter de ses supériorités numériques dans un match âpre, s'est fait punir à quatre contre cinq. Dommage, car il y avait la place...

