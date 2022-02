Rouen. Football: Quevilly Rouen Métropole s'impose à Belfort

Pas grand chose ne semble arreter le club Normand de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) en ce moment. En effet, les joueurs de l'agglomération rouennaise se sont imposés à Belfort 1-0 pour le compte de la 9ème journée du championnat de National vendredi 30 septembre 2016.

Romain Basque encore décisif

Tantôt gardien, tantôt milieu, le jeune milieu de terrain Normand, Romain Basque, sait tout faire et il l'a encore prouvé lors de cette journée. C'est encore lui qui offre la victoire à son équipe pour son 4ème but de la saison déjà, sur un centre de Gary Marigard au second poteau.

Après Châteauroux, Pau et Lyon-Duchère, c'est déjà le 4e but pour Romain @basque_basque ! Gardien la semaine dernière ! #ASMBQRM pic.twitter.com/tJwGDsCl6e — USQRM_officiel (@USQRM_officiel) 30 septembre 2016

QRM sur le podium

Grâce à cette nouvelle victoire, les joueurs de Manu Da Costa montent pour la première fois sur le podium cette saison à la 3ème place avant leur entrée en lice au 5ème tour de la Coupe de France samedi 8 octobre prochain sur la pelouse d'Evreux (Eure).

Lire aussi: