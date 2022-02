Rouen. Participez au concours de tartes aux pommes à Rouen

Les vitrines de Rouen et l'Association des Artisans et Commerçants de Rouen organisent un grand concours de tarte aux pommes ouvert à tous en partenariat avec la chambre de métier et d'artisanat 76, l'Institut National de la Boulangerie-Pâtisserie (INBP), Rouen Normandy tourisme et Rouen Conquérant et Axiane-secret d'artisans.

La tarte aux pommes

"C'est une tarte très simple qu'on peut faire de 1000 façons, explique Frank Vilpoux, Coordinateur-formateur pâtissier à l'INBP. On peut tout faire, avec toutes sortes de pommes, de la pâte feuilletée, brisée, sucrée… tout dépend du goût de chacun. Une bonne tarte aux pommes doit être douce, acide et un peu sucrée."

Frank conseille de bien hydrater la pomme afin d'éviter qu'elle se dessèche à la cuisson. "Bien nourrie, la pomme reste moelleuse." Il propose, par exemple, de mettre un peu de beurre dessus avant d'enfourner.

Le concours

Le concours est ouvert à tous. Gratuit pour les particuliers et payant (12€) pour les professionnels. Il se déroule en trois étapes:

- Épreuve qualitative le 30 septembre 2016 - Il faudra déposer sa tarte à l'INBP - 150 boulevard de l'Europe à Rouen entre 9h et 13h30. Résultat du jury à 17h

- Demi-finale le 7 octobre 2016 à la Chambre des Métiers de l'Artisanat - 135 boulevard de l'Europe à Rouen entre 9h et 13h30. Résultat du jury à 17h

- Finale le 15 octobre 2016 à Rouen Normandy Tourisme, place de la Cathédrale à l'occasion de l'inauguration de la fête du ventre.

Inscription obligatoire sur www.vitrines-de-rouen.com

