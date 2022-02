La Vaupalière. Seine-Maritime : il fuit les policiers et se cache dans une ferme

Comparaît jeudi 22 septembre 2016 au tribunal de Rouen (Seine-Maritime) un homme poursuivi pour avoir refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, entre autres infractions routières.

Tout ça pour des cigarettes

Le 1er mars 2016 à La Vaupalière, Stanislas Blomme décide en pleine nuit d'aller acheter des cigarettes à une quinzaine de kilomètres de là, à Rouen. Une patrouille de police contrôle des véhicules cette nuit-là mais le prévenu refuse d'obtempérer et s'enfuit à grande vitesse et en plein centre urbain à bord de son véhicule.

Feux rouges, stops, passages piétons, rien n'est respecté. S'engage alors une course-poursuite avec un véhicule de police sur deux kilomètres d'autoroute en direction de Barentin. Croyant avoir semé ses poursuivants, le chauffard arrive dans une ferme à La Vaupalière pour s'y cacher, et dont il défonce le portail. Éberlué, le propriétaire lui vient en aide, croyant à un accident, et appelle la police qui rejoint le fuyard et l'interpelle. Ils constatent un état d'ébriété avancé chez l'individu. Interrogé, il déclare: "Je n'avais pas vu la vitesse, j'avais de la musique à bord…".

Un conducteur "inconscient"

Son casier judiciaire comporte déjà six mentions, et il a déjà connu la prison. "L'inconscience du conducteur, qui a mis autrui en danger de mort, mérite sanction", insiste le procureur. Après délibération, le tribunal le condamne à trois mois de prison ferme, une annulation de son permis de conduire, à une amende de 200€ ainsi qu'à 100€ de contravention.

