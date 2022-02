Paris (AFP). Des Journées européennes du patrimoine sous surveillance

Equilibre

17.000 lieux à sécuriser en raison des menaces d'attentat: musées, monuments, mais aussi mairies, préfectures ou palais de justice. Selon les ministères de la Culture et de l'Intérieur, les conditions de sécurité des Journées ont fait l'objet d'une "attention toute particulière". "Des actions d'évaluation des risques" ont été conduites "afin de trouver le plus juste équilibre entre la sécurisation indispensable des lieux de visite et le respect de l’objectif d’ouverture des Journées".

Symbole

Face à l'ampleur de la tâche, le groupe France Télévisions a préféré renoncer: sa rédaction nationale comme ses antennes locales resteront portes closes.

Radio France en revanche accueillera les visiteurs à la Maison de la Radio, mais la réservation est obligatoire. Au programme, concerts et visites guidées.

La Philharmonie de Paris dans le parc de La Villette à Paris va ouvrir pour la première fois son toit-belvédère. "Un geste symbolique fort, mais nous devions être en mesure d'assumer la sécurité du site", a expliqué le président de la Philharmonie Laurent Bayle.

Chiffres

Selon le ministère de la Culture, 43.804 immeubles sont protégés au titre des Monuments historiques, dont 14.192 classés et 29.612 inscrits. La France compte 111 secteurs sauvegardés, 822 sites patrimoniaux remarquables, 3.134 édifices labellisés "Patrimoine du XXe siècle" et 420 jardins labellisés "Jardin remarquable".

Balenciaga

En activité de 1634 à 2000, l’ancien hôpital Laennec à Paris abrite désormais le siège du groupe de luxe Kering et de la Maison Balenciaga. Classé Monument Historique, il sera ouvert au public pour la première fois. Un choix d’œuvres de la collection de François Pinault (propriétaire de Kering) y sera présenté ainsi qu’une sélection de pièces de haute couture de Balenciaga.

Souvenirs

Le Théâtre de la Ville ne se contente pas d'ouvrir ses coulisses aux visiteurs. Il mettre en vente pendant ces deux jours livres, brochures des spectacles et affiches depuis 1968 des spectacles de Pina Bausch, du Berliner Ensemble, Patrice Chéreau, Juliette Greco, Anne-Teresa de Keersmaeker/ Rosas...

Usines

Si les Français aiment les vieilles pierres, ils sont plusieurs milliers à s'intéresser au patrimoine industriel en activité. 5.000 usines donnent accès à leurs installations, selon l'Association de la visite d’entreprise. Au programme ce week-end, la centrale nucléaire du Bugey (Ain), le barrage de Saint-Hippolyte (Aveyron), l’usine de traitement des eaux de la Roche-sur-Yon (Vendée), l’usine de valorisation des déchets à Chambéry (Savoie) et l’usine de méthanisation de Renay (Loir-et-Cher).

Isolation

Créateur des Journées du Patrimoine, Jack Lang a demandé à l'occasion de cette 33e édition l'abrogation du décret sur l'isolation par l'extérieur, estimant que sinon les "constructions de France se couvriront d'un encapuchonnage hideux et destructeur de la diversité de l'architecture".

"Il est urgent de stopper les projets inutiles qui ne répondent pas aux besoins des populations et abîment cités et villages", déclare l'ancien ministre de la Culture dans un communiqué.