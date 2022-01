EXCLU. Franck Dumas (ex-entraîneur du SM Caen) : "Je ne suis pas un pédophile, un terroriste ou... un politicien !"

Tendance Ouest : qu'avez-vous ressenti au moment où vous avez appris votre condamnation à 3 années de prison ferme pour fraude fiscale ?

Franck Dumas : "Ce que j'ai ressenti ? D'abord et avant tout une grande tristesse, pour les enfants évidemment, pour ma famille ensuite, et aussi pour moi. Trois ans de prison... c'est un exemple de peine ! C'est même surréaliste !"

Pourquoi n'étiez-vous pas présent à l'audience, à Caen, ce matin ?

"Je n'étais pas présent, tout simplement car je ne pouvais pas me déplacer en ce mardi 13 septembre. J'avais demandé en bonne et due forme, un report d'audience afin de pouvoir être présent, mais cela m'a été refusé..."

Vous êtes condamné à rembourser le montant de la fraude (NDLR : un peu plus de 550 000 €), ainsi que des pénalités en plus que de purger une peine de prison ferme, quelle suite comptez-vous donner à cette affaire ?

"Le plus simplement qui soit, je vais faire opposition à ce jugement".

Sur un plan plus humain et local, le verdict mentionne que "cette condamnation devra faire l'objet d'une large publicité, aux frais de Franck Dumas : parution dans les journaux, et devra être affichée à la porte du stade d'Ornano pendant un mois". Quel a été votre sentiment en prenant connaissance de ce pan du verdict ?

"D'abord, je dois faire très attention à mes propos, mais ce pan du jugement s'appelle de l'acharnement. Je ne suis pas un pédophile, un terroriste ou un politicien... Je n'ai fait de mal à personne, si ce n'est à ma famille aujourd'hui, aux gens qui me connaissent et qui savent qui je suis... Je sais que j'ai des personnes qui me sont fidèles en amitié, et d'autres qui se réjouissent de la situation. Je n'en veux à personne, le malheur des autres n'apporte jamais rien de bon dans une vie. Tout cela sert de leçon, et la vie continue justement, elle".

Pour terminer, un mot de votre métier d'entraîneur. Est-ce que cette affaire est rédhibitoire pour vous, ou va-t-on vous revoir aux commandes d'une équipe de football ou d'une sélection ?

"Pour ma vie d'entraîneur et surtout pour ma vie d'homme, j'espère que cette affaire aura un impact le plus réduit possible... Le football, c'est toute ma vie. Le terrain, les vestiaires, la pression des matchs, la douleur de perdre ou l'immense bonheur de gagner, partager tous ces moments-là avec un groupe de joueur, voilà que ce je souhaite. Je veux pouvoir continuer à vivre, rien de plus...".

Propos recueillis par Sylvain Letouzé