Calvados : le nouveau collège de Mondeville ouvrira à la rentrée 2018

C'est le dernier établissement à structure métallique du département. L'actuel collège de Mondeville (Calvados), près de Caen, construit en 1968, "ne peut plus accueillir les enseignants et les élèves dans de bonnes conditions", a tranché parmi d'autres Clara Dewaële, en charge de la commission jeunesse au Conseil départemental du Calvados. Son remplaçant, dont le permis de construire a été validé fin juillet, occupera 6 000 m2 dans le quartier de Valleuil, sur ce site qui accueillait jusqu'en 2008 le Centre des armées.

Élargir le centre-ville

Depuis début 2015, le secteur accueille l'établissement pour personnes âgées La Source, et bientôt une centaine de logements. "Le collège s'intégrera très bien dans ce nouveau quartier : il permettra d'élargir le centre-ville, et de faire changer l'entrée de Mondeville", se réjouit sa maire, Hélène Mialon-Burgat. Coût de l'investissement immobilier : 12,5 millions d'euros, sans compter l'équipement à venir. Mais pour l'élu, le jeu en vaut la chandelle : "Beaucoup de familles viennent dans notre commune grâce à nos structures éducatives de qualité, pour la petite enfance notamment. Désormais, nous aurons un niveau d'accueil cohérent et du meilleur niveau possible, du primaire au collège". Les travaux débuteront en février 2017 pour une ouverture prévue en septembre 2018.

