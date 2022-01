F.Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie : une passerelle piétonne "en 2022 au plus tard" (2/4)

Projets de territoires, T4, Hippodrome des Bruyères, future passerelle piétonne et vélos au-dessus de la Seine, réunion des collections des musées d'histoire naturelle et des Antiquités... Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie, dresse l'agenda des années à venir lors d'une interview réalisée lundi 5 septembre 2016.

Quels sont les dossiers immédiats de cette rentrée ?

"La Métropole est en train de finaliser un certain nombre de grands chantiers qui changeront de façon importante notre quotidien : l'aménagement de l'hippodrome des Bruyères, dont le chantier devrait commencer en 2017, la construction d'une nouvelle ligne Teor du Boulingrin au Zénith. Et puis nous avons évidemment toutes ces zones d'activité qu'il faut continuer à aménager pour que nos entreprises aient des terrains pour s'installer.

Deuxième priorité : je souhaite lancer la rédaction par les élus municipaux de cinq projets de territoires, correspondant à nos cinq pôles de proximité. Les projets de la Métropole doivent être visibles, importants, utiles sur tout le territoire métropolitain et pas seulement dans la ville-centre. Ces projets doivent être l'occasion de nouvelles initiatives : pour aménager des routes importantes, pour rénover de grands équipements culturels, sportifs... Il faut qu'il y ait une solidarité encore plus forte entre la Métropole.

Troisième aspect, c'est l'enjeu d'un rayonnement national et international plus fort. La Métropole doit mettre toute son énergie à rayonner davantage, en lien avec la Région, avec laquelle nous construisons ce partenariat. Nous travaillons à la rénovation de nos outils de promotion, notamment notre agence Rouen Normandy Invest qui doit avoir plus d'ambition pour le territoire métropolitain."



Concernant les deux grands projets annoncés lors de votre rentrée – la passerelle piétonne et vélos entre les deux rives de la Seine – et la réunion des collections du Muséum d'histoire naturelle et du musée des Antiquités, en quelle année pourront-ils être terminés ?



"Concernant la passerelle, nous avons besoin de compléter, pour les piétons et les vélos, cette relation entre la rive gauche et la rive droite qui est nécessaire compte tenu de tout ce que l'on a fait depuis 20 ans. Sur les quais maintenant, il y a des centaines, des milliers de personnes dès qu'il y a un rayon de soleil. Cela rend nécessaire la création de cette liaison entre la rive gauche et la rive droite. Je souhaite que cela aille le plus vite possible d'où le choix d'une méthode, la conception-réalisation, qui s'appuie beaucoup sur la compétence des équipes d'ingénieurs des grandes entreprises privées. Nous essayons de construire cette passerelle pour l'horizon du tout début de la prochaine décennie, 2021, 2022 au plus tard.



Sur la Réunion des collections des deux musées, il faut savoir prendre son temps. Le patrimoine légué par des générations et des générations de Rouennais et d'entrepreneurs est remarquable. Ce sont des collections exceptionnelles. Nous sommes devant un projet qui reste concrètement à définir. L'idée que je me fais de ce projet rue Beauvoisine, c'est de consolider la construction d'un quartier des musées dans lequel on aime venir boire un verre, fréquenter avec des amis, au musée ou juste à côté. Si tout va bien, nous pouvons espérer quelques travaux d'ici la fin de la décennie."

LIRE AUSSI.