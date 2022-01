F.Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie : "Une nouvelle génération de projets va être présentée " (3/4)

Depuis janvier 2016, la Région Normandie a un nouveau président, Hervé Morin (UDI). Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime), évoque, lors de notre interview réalisée lundi 5 septembre 2016, ses relations avec le nouvel exécutif normand et projets que les deux collectivités devront porter ensemble.

La Région est passée à droite en janvier. Qu'en est-il de votre relation avec le nouvel exécutif régional ?

"Il n'y a pas eu de remise en cause. La Région a au contraire confirmé les soutiens prévus avec la précédente majorité.

Il faut cependant quelquefois constater l'existence d'appréciations différentes sur des dossiers majeurs. Je m'inquiète beaucoup du dossier de la Ligne Nouvelle Paris Normandie entre Paris, Rouen, Le Havre et Caen, sur lequel je souhaite une présence plus forte de la Région. La LNPN, ce n'est pas du luxe. La desserte ferroviaire de la Normandie pour les voyageurs et le fret est extrêmement dégradée. Le président Morin a prévu l'achat de trains neufs. Bien, mais c'est insuffisant. Il faut de nouvelles lignes pour que ces trains soient efficaces et attirent une clientèle importante. Je suis très inquiet des positions récentes prises par des élus importants de l'Eure qui risquent de faire dérailler en promouvant un dossier qui n'a rien de normand qui serait la simple prolongation du RER parisien. Ce serait un drame que des élus normands sapent la possibilité de la concrétisation de ce projet."



Mais le député Christophe Bouillon, socialiste, ne joue-t-il pas contre son propre camp en déposant une pétition contre le tronçon Rouen-Yvetot de la LNPN ?

"Il y a une grande différence. Il y a des sujets conjoncturels : savoir où va passer le train, mais ceux qui s'intéressent à cette question, ils veulent que le train passe. Et puis il y a des sujets structurels : oui ou non, voulons nous la LNPN ? Christophe Bouillon veut la LNPN, il n'a cessé de le dire. Ce dont je parle n'a rien à voir : certains expriment clairement un doute sur l'opportunité même de construire la LNPN."



Si la Région s'est inscrit dans la continuité de la précédente majorité en finançant les projets métropolitains déjà lancés, qu'en sera-t-il des nouvelles initiatives ? Ne risquez-vous pas de vous retrouver à les financer seul ou presque ?

"Vous avez raison, une nouvelle génération de projets sera demain présentée par la Métropole à ses partenaires et il y aura à nouveau à discuter. Nous préparons un dossier d'investissement intéressant sur le stade Diochon qui a bien besoin d'être en profondeur rénové, il est terriblement vieillissant. J'ai commencé en parler à Hervé Morin. Nous avons également besoin d'investissements très ambitieux de la Région pour promouvoir notre campus à la fois à Mont-Saint-Aignan et au Madrillet. Le président Morin doit résolument engager sa capacité d'investissement. La passerelle piétonne entre les deux rives de la Seine est un autre exemple : je solliciterai un appui.

Le Département se trouve dans une situation différente. Nous sommes en présence d'une collectivité dont la capacité à soutenir les investissements des autres s'est beaucoup amoindrie. Le vrai couple des années qui viennent, c'est clairement celui formé par intercommunalités et la Région. C'est là que va se jouer une bonne partie de la Normandie."

