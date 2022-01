Sa peur panique des araignées entraîne sa voiture à l'eau

Cette conductrice australienne de 18 ans a eu la désagréable surprise de voir une énorme araignée lui tomber sur les genoux alors qu'elle était au volant.



C'est en ouvrant son pare-soleil que l'arachnide est tombée. Réaction, comme souvent chez les phobiques, complètement hystérique et déraisonnée, elle quitte en hurlant son véhicule pour se débarasser de cette bête velue accrochée à ses jambes. Mais problème : elle s'est arrêtée là où elle l'a pu, c'est à dire sur la cale inclinée d'une plage, qui sert à mettre les bateaux à l'eau... et en sautant du véhicule, elle n'a pas serré son frein à main !







A car rolls down the Bayview Boat Ramp into the river after a spider scared the teen driver. @campricenews #7News https://t.co/LnfQ5DpVMI — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 4 septembre 2016







Les secours ont utilisé un treuil pour ramener la voiture sur la terre ferme.



Stuart, témoin de la scène, s'est précipité vers la jeune femme "tremblante et en pleurs", craignant qu'il y ait des passagers à bord. "Non non non, une araignée m'est tombée dessus" lui a t-elle dit.





L'araignée est une sparassidae, surnommée "araignée chasseresse", est aussi grosse qu'une main ouverte. Elle n'est pas dangereuse mais possède une morsure douloureuse.









